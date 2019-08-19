Вёрстка детских книжек

Работа наипростейшая и лёгкая. На пару-тройку часов. У меня 7 книжек для первого чтения. В каждой книге по 16 страничек. На каждой страничке по 1 предложению. Работа заключается в том, чтобы создать копию в indd и русский текст заменить на английский. Ещё раз скажу, что на каждой страничке всего по 1 предложению. Иногда попадается 2 предложения, но коротких. За работу предлагаю 50 руб/страница.