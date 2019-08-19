Вёрстка детских книжек

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен15 заявок289 просмотров

Работа наипростейшая и лёгкая. На пару-тройку часов. У меня 7 книжек для первого чтения. В каждой книге по 16 страничек. На каждой страничке по 1 предложению. Работа заключается в том, чтобы создать копию в indd и русский текст заменить на английский. Ещё раз скажу, что на каждой страничке всего по 1 предложению. Иногда попадается 2 предложения, но коротких. За работу предлагаю 50 руб/страница.

6 лет назад
Icanread
Ирина 
49 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DrDiz
Денис 
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
6 лет назад
$100
20 дней
Escrow
Исполнение просто на ура! Совершенное удовлетворение результатом работы. Все бы так работали. Больше всего порадовало понимание главной задачи и его профессиональное исполнение в деталях. Всегда на связи и всегда предложит путь решения с наилучшим вариантом. Качественная работа в нужные сроки. Отлично! Вряд ли может быть лучше. Рекомендую...
Замечательный заказчик и приятный человек! Всем бы такого! Не работа, а удовольствие! Всегда на связи, четкие и понятные задачи, оплата в срок и больше заявленной суммы! Рекомендую! Спасибо Вам, Ирина, от меня огромное за неоценимый опыт совместной работы!

Заявки фрилансеров

DrDiz
Денис 
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
6 лет назад