Переделать под печать простейшие баннеры

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок180 просмотров

Нужно сделать три баннера под печать.

Без фанатизма - аккуратные шрифты чтобы читалось хорошо и фон сплошной.

Прикрепляю тексты - размеры указаны в см в названии файла.

Сделать нужно сегодня.

От вас цена. 

6 лет назад
benefitm
Михаил 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Все супер
все ок, рекомендую

Заявки фрилансеров

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад