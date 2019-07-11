Верстка пресс-волла и указателя

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки147 просмотров

Нужно сверстать для печати пресс-волл (3 на 4 м, лого шахматкой) и растяжку-указатель (827,5 см на 147 см).

2000 руб с учетом срочности.

6 лет назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
6 лет назад
$30
1 день
Как всегда, все супер! Рекомендую!
Все отлично! Был рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
6 лет назад
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Верстка полиграфии