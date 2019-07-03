Верстка pdf

  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок172 просмотра

Нужно сверстать pdf на 5 страницСтруктура контента: подзаголовки, текст, несколько скриншотов, ссылки.

6 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров