Нужно сделать три баннера под печать. Без фанатизма - аккуратные шрифты чтобы читалось хорошо и фон сплошной. Прикрепляю тексты - размеры указаны в см в названии файла. Сделать нужно сегодня. ...
Сделать макет печати компании
Нужно сделать макет печати компании, чтобы можно было вставит в ворд документ распечатать и печать была как настоящая.
Срок до 14.07.2019 21.00 по Мск
Выбранный исполнитель
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