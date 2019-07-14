Сделать макет печати компании

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка205 просмотров

Нужно сделать макет печати компании, чтобы можно было вставит в ворд документ распечатать и печать была как настоящая. 

Срок до 14.07.2019  21.00 по Мск

6 лет назад
anastasiya7_art
Анастасия 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, всегда на связи, сделала 2 варианта исполнения заказа на выбор, хотя об этом даже не разговаривали. Приятно иметь дело.
все ОК...рекомендую

Заявки фрилансеров

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад