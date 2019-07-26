Оплата 500 грн на карту Приват. Нужно сделать что-то типа проспекта, формата может А4 или больше. Вертикально или горизонтально. Для полиграфии. Уже всё я сделал, в смысле изображений и ...
Дизайн листовки А6, 4+0
Здравствуйте!
Нужен макет листовки, формат А6, 4+0.
Текст:
УНИЧТОЖЕНИЕ
КЛОПОВ ТАРАКАНОВ...
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По дизайну - в приложении фото ЧУЖИХ макетов, которые понравились клиенту.
Как думаю я, если такое возможно (на таком маленьком формате), то разделить макет на 2 части (слева чистая квартира, справа нашествие клопов и тараканов...).
Выбранный исполнитель
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