Дизайн листовки А6, 4+0

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок253 просмотра

Здравствуйте!

Нужен макет листовки, формат А6, 4+0. 

Текст: 

УНИЧТОЖЕНИЕ  

КЛОПОВ ТАРАКАНОВ...

- Гарантия по договору

- Противомикробная обработка в подарок

- Безопасные препараты 

8 (495) 797-60-52

По дизайну - в приложении фото ЧУЖИХ макетов, которые понравились клиенту.

Как думаю я, если такое возможно (на таком маленьком формате), то разделить макет на 2 части (слева чистая квартира, справа нашествие клопов и тараканов...).

6 лет назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Diablo616
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$7
13 дней
Escrow
Спасибо! Приятно работать, без лишних вопросов, Вячеслав сделал макет, который понравился клиенту. Рекомендую Вячеслава как хорошего и ответственного специалиста! Продолжим сотрудничество!
Отличный заказчик! Все строго по делу, никаких соплей и слюней. Есть задача, задача поставлена четко, задача выполнена - получите оплату и распишитесь! Приятно иметь дело! Надеюсь на будущие заказы! ))

Заявки фрилансеров

Diablo616
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад