Верстка презентации Викторины

Есть готовый шаблон слайдов с оформлением, шрифтами.

1) нужно аккуратно вставить в готовые слайды - шаблоны ppt текстовую информацию из файла doc ( вопросы для викторины)

2) скачать, подобрать и вставить фото и видео по правилам верстки ( прописаны в инструкции)

Сохранить все параметры кликов, эффектов, чтобы все работало как и в исходном файле.

Проверить выравнивание текста относительно изображений, на слайде, чтобы все смотрелось аккуратно.

Всего получается около 100 слайдов, часть из них повторяются.

Время работы обычно занимает 2 дня + исправление ошибок если у вас будут

При успешной совместной работе поручим задание на каждую неделю