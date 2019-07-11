Верстка мануала в Word или Indesign

Есть исходный файл инструкции PDF (во вложении)

+ есть перевод, переводчик попытался "сверстать" как мог.

Требуется переверстать

или в Word (предпочтительно) или в программе для верстки, тогда на выходе нужен PDF,

максимально близко к исходному документу, аккуратно вырезать картинки, выровнять, обработать и тп.

Сроки - 1 день.