Баннер на стену

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен13 заявок191 просмотр

По готовому макету в фотошопе 1:1 сделать макет в cdr в векторе, все исходники дам, рисовать ничего не нужно, только расположить объекты и текст

6 лет назад
vinart
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

auvrora2580
32 года
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Все супер, сделано как просил, без лишних вопросов, оперативно и качественно, легко работать с таким исполнителем, благодарю!
Заказчиком составлено чёткое техническое задание. На вопросы отвечал оперативно. Оплата быстрая. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

auvrora2580
32 года
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад