Верстка плакатов по образцу четыре штуки оперативно

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок208 просмотров

Необходимо из предоставленных текстов и рендеров сверстать по образцу четыре плаката размером 0,8х1,33.

Образец во вложении, подробное ТЗ после заключения договоренности.

Выберем по сроку изготовления (первый плакат очень желательно сегодня, 22.07.2019, до 18.00, чтобы заказчик утвердил).

Стоимость 3150 рублей за 4 плаката.

6 лет назад
zavodnv
Илья 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DrDiz
Денис 
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
6 лет назад
$50
3 дня
Escrow
Работали по вёрстке. Все оперативно, чётко, аккуратно, качественно. Постоянно на связи. Уверен, что обратимся еще.
Отличный заказчик! Четкие и понятные цели. Обратная связь на высшем уровне. Оперативность согласования макета и оплаты - скорость света! Буду рад посотрудничать еще! В следующий раз от меня скидка!

Заявки фрилансеров

DrDiz
Денис 
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
6 лет назад