Сверстать журнал для выставки по предоставленному материалу для печати

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт11 заявок459 просмотров

Добрый день!

Выпускаем журнал для выставки, необходимо оформить, сверстать журнал используя предоставленный материал.

С страницы 25 будет статья 30 страниц (в ворде time new romans 14)

До 5 августа 2019 предоставить первый готовый макет для внесения правок и корректировок. 12 августа журнал сдается в печать.

6 лет назад
guest_15641426580033
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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