Сверстать каталог (поправить существующий)

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Завершен6 заявок379 просмотров

Речь про PDF католог (файл)

ТЗ для каталога:1. Перевод на русский язык.2. Каталог должен состоять до 29 странице включительно. С 30 стр все удалить.3. Изменить 1 страницу, вставить  логотип, email, адрес сайта, телефон.4. Последняя страница – контактная инф. Нашей компании, адрес, сайт, телефон городской,5. Цены на товары убрать везде.

https://www.dropbox.com/sh/c8amafgna7fxe9p/AACwTxYDCQ6f578RN0qG5vhta?dl=0

6 лет назад
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Proskurin_Dm
Дмитрий 
58 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$160
7 дней
Escrow
Дмитрий отличный специалист в своем деле, всем рекомендую! Буду обращаться еще.
Заказчика категорически рекомендую. Всегда на связи, полное сопровождение при выполнении заказа, моментальная оплата. Буду рад продолжить работу.

Заявки фрилансеров

Proskurin_Dm
Дмитрий 
58 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад