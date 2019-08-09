Шаблон есть, делали в канва двухсторонняя. Нужно перевести на иллюстратор и подготовить к печати. 10-15 мин работы.
Сверстать каталог (поправить существующий)
Речь про PDF католог (файл)
ТЗ для каталога:1. Перевод на русский язык.2. Каталог должен состоять до 29 странице включительно. С 30 стр все удалить.3. Изменить 1 страницу, вставить логотип, email, адрес сайта, телефон.4. Последняя страница – контактная инф. Нашей компании, адрес, сайт, телефон городской,5. Цены на товары убрать везде.
https://www.dropbox.com/sh/c8amafgna7fxe9p/AACwTxYDCQ6f578RN0qG5vhta?dl=0
Выбранный исполнитель
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