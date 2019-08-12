Макет adobe indesign

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Завершен8 заявок324 просмотра

Поиск фрилансера для верстки макетов выпускных альбомов в indesign

6 лет назад
guest_15643933075418
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

olga_ks
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад
$60
7 дней
Все выполнено качественно и в кратчайшие сроки.
Прекрасный заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

olga_ks
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад
#1
Верстка полиграфии