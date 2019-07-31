Меню и коктейльная карта

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок346 просмотров

Необходимо разработать меню(2 стр) и коктейльную(1 стр) карту диско-бара "Ракета". Укажите цену и сроки. Спасибо.

6 лет назад
dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад

Выбранный исполнитель

Julia2018
Юлия 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$35
1 день
Спасибо большое! Было приятно работать с Юлией, всегда на связи, все в срок и главное красиво. рекомендую!
Спасибо за работу, обращайтесь.

Заявки фрилансеров

Julia2018
Юлия 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад