Меню и коктейльная карта

Необходимо из предоставленных текстов и рендеров сверстать по образцу четыре плаката размером 0,8х1,33. Образец во вложении, подробное ТЗ после заключения договоренности. Выберем по сроку изготовления (первый плакат очень желательно сегодня, 22.07.2019, до 18.00, ...