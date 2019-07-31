Добрый день! Выпускаем журнал для выставки, необходимо оформить, сверстать журнал используя предоставленный материал. С страницы 25 будет статья 30 страниц (в ворде time new romans 14) ...
Меню и коктейльная карта
Необходимо разработать меню(2 стр) и коктейльную(1 стр) карту диско-бара "Ракета". Укажите цену и сроки. Спасибо.
Выбранный исполнитель
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