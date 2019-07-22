Поиск фрилансера для верстки макетов выпускных альбомов в indesign
Редактирование каталога InDesign
Нужен дизайнер для выполнения проектной работы - редактирование каталога светотехнической продукции.
Требования к дизайнеру:
1. Навыки работы в программе InDesign (в нем исходники каталога).
2. Доступ в интернет с 11.00 до 18.00 в рабочие дни (чтобы отвечать на сообщения) - работать можно в любое время (в выходные тоже:)
Задачи:
1. Внести правки в каталог - поменять фото, удалить/добавить описание и ли технические характеристики, вставить значки - материал и инструкцию предоставляю я (сейчас в каталоге 116 страниц - во вложении).
2. Добавить несколько новых страниц (также с предоставленным материалом).
3. Где останется свободное место на странице - вставить фото с интерьерами (вставить лучший из подобранных нами).
4. После внесения правок поменять содержание - придумать новое (старое не подходит) или выбрать лучший из предложенных нами.
5. После оплаты - предоставить исходники в 2-х версиях: для печати и для размещения на сайте.
Жду Ваших предложений по почасовой оплате данной работы.
Прошу откликаться ТОЛЬКО если Вы соответствуете 2-м требованиям, описанным выше!
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