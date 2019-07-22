Редактирование каталога InDesign

Нужен дизайнер для выполнения проектной работы - редактирование каталога светотехнической продукции.

Требования к дизайнеру:

1. Навыки работы в программе InDesign (в нем исходники каталога).

2. Доступ в интернет с 11.00 до 18.00 в рабочие дни (чтобы отвечать на сообщения) - работать можно в любое время (в выходные тоже:)

Задачи:

1. Внести правки в каталог - поменять фото, удалить/добавить описание и ли технические характеристики, вставить значки - материал и инструкцию предоставляю я (сейчас в каталоге 116 страниц - во вложении).

2. Добавить несколько новых страниц (также с предоставленным материалом).

3. Где останется свободное место на странице - вставить фото с интерьерами (вставить лучший из подобранных нами).

4. После внесения правок поменять содержание - придумать новое (старое не подходит) или выбрать лучший из предложенных нами.

5. После оплаты - предоставить исходники в 2-х версиях: для печати и для размещения на сайте.

Жду Ваших предложений по почасовой оплате данной работы.

Прошу откликаться ТОЛЬКО если Вы соответствуете 2-м требованиям, описанным выше!