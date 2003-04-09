Графический дизайнер
Здравствуйте, приятно познакомиться, меня зовут Анна и я графический дизайнер. Работаю над созданием логотипов, иконок, паттернов. Владею программой иллюстратор, работаю в векторе. Всегда рада Вашим заказам
Портфолио
- Оформление карточек для маркетплейсов16 просмотров
- Логотип для SEO14 просмотров
- Логотип для клининг компании14 просмотров
- Логотип для SEO14 просмотров
- Перевод изображения в вектор21 просмотр
- Лого20 просмотров
- Яркий и запоминающийся логотип19 просмотров
- Логотип для кондитерской15 просмотров
- Неоновые иконки22 просмотра