Annta

Анна Annta

 
20 летКазахстан/Шимкент
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Графический дизайнер

Здравствуйте, приятно познакомиться, меня зовут Анна и я графический дизайнер. Работаю над созданием логотипов, иконок, паттернов. Владею программой иллюстратор, работаю в векторе. Всегда рада Вашим заказам

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