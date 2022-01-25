[b]Требования[/b] [list][*]креативно[*]современно[*]стильно [/list]Рассмотрим любые варианты, сбрасывайте свои примеры работ [b]ЦЕНА ДОВОРНАЯ [/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать красивый, уникальный и запоминающийся логотип для косметолога из г. Львов
Основные услуги: инъекции красоты, лазерная эпиляция, криолиполиз, чистки, пилинги.
Предпочтительный цвет: бирюзовый цвет (основной)
Название: Flat Laser (слитно или нет решать вам)
Срок проведения конкурса масимум 7 дней. Принимайте участие!
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