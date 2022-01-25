Логотип для косметолога

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#1$30

Нужно нарисовать красивый, уникальный и запоминающийся логотип для косметолога из г. Львов

Основные услуги: инъекции красоты, лазерная эпиляция, криолиполиз, чистки, пилинги.

Предпочтительный цвет: бирюзовый цвет (основной)

Название: Flat Laser (слитно или нет решать вам)

Срок проведения конкурса масимум 7 дней. Принимайте участие!

2 года назад
Zhenia_Boin
Евгений 
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3 месяца назад
Победитель конкурса
boss005
Игорь 
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2 года назад
спасибо за лого! рекомендую.
Отличный заказчик. Рекомендую.
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