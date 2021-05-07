Здравствуйте ,мы увидели, что вы являетесь профессионалом и хотели бы предложить вам работу! Создать программное обеспечение, в котором клиенты могут записываться на прием к врачу, выполняя поиск по имени или специальности врача. Требуются ...
VIDEO EDITING & TEXT & CREATIVE
Имею базовые знания во многих сферах: Текст, Перевод, Видеомонтаж, Классическая реклама, Продвижение в соц.сетях.
Также знаком с обработкой фотографий
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Привет, Мы ищем талантливого разработчика стека MEAN или агентство для создания веб-сайта для нашего автомобильного агентства. Мы хотели бы иметь наш сайт на Angular с отличным дизайном UI / UX. Здесь ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
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Требуется нанять 2 фрилансера Создать программное обеспечение, в котором клиенты могут записываться на прием к врачу, выполняя поиск по имени или специальности врача. Требуются 3 модуля админ, врач, заказчик. Секретарь врача должен ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт4 года назад