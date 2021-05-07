666diablo

Кирилл 666diablo

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
VIDEO EDITING & TEXT & CREATIVE

Имею базовые знания во многих сферах: Текст, Перевод, Видеомонтаж, Классическая реклама, Продвижение в соц.сетях.

Также знаком с обработкой фотографий

Думаю, вам понравится сотрудничество со мной;)

  • Создать сайт для больницы

    $3800

    Здравствуйте ,мы увидели, что вы являетесь профессионалом и хотели бы предложить вам работу! Создать программное обеспечение, в котором клиенты могут записываться на прием к врачу, выполняя поиск по имени или специальности врача. Требуются ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт для автосалона

    $700

    Привет, Мы ищем талантливого разработчика стека MEAN или агентство для создания веб-сайта для нашего автомобильного агентства. Мы хотели бы иметь наш сайт на Angular с отличным дизайном UI / UX. Здесь ...

    Angular
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт для больницы

    $4000

    Требуется нанять 2 фрилансера Создать программное обеспечение, в котором клиенты могут записываться на прием к врачу, выполняя поиск по имени или специальности врача. Требуются 3 модуля админ, врач, заказчик. Секретарь врача должен ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    4 года назад