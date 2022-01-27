Дизайн лого

[b]Тематика:[/b] медецина [b]Название:[/b] Rehab Life Нужно попробовать с разными цветами и элементами. Креатив приветствуется ! Жду ваших предложений!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заказ обсудили в переписке.
Все подробности в приведенном ниже ТЗ по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/19DPq-s1AP4mrHhirgJwz8YFgbALG769j2bbgnn1Tzks/edit
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