Дизайн лого

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка106 просмотров
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Заказ обсудили в переписке.

Все подробности в приведенном ниже ТЗ по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/19DPq-s1AP4mrHhirgJwz8YFgbALG769j2bbgnn1Tzks/edit

2 года назад
abandoned
Дмитрий 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
день назад
2 года назад
$50
7 дней
UAH
Большое спасибо, Ирина, с Вами приятно работать!
Благодарю за сотрудничество!
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