Необходимо на основании логотипа, сайта и цветов разработать гайдлайн (брендбук) для компании, занимающейся производством мебели пд заказ.

Гайдлан дожен включать в себя айдентику- логотип и его использование в разных ситуациях, шрифты (заголовки и пр), цвета и пр.

Фирменную продукцию- папка А4, бланки, договора, каталоги. Рекомендации по корпоративному дизайну-стаканы, форма (многое уже есть), транспорт, таблички на кабинеты. Рекомендации по оформлению соцсетей- инстаграм (есть).