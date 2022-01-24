Графический дизайнер и иллюстратор
Я специалист в сфере компьютерной графики и дизайна. Работаю с графическими программами
пять лет: разрабатываю корпоративный стиль, логотипы,
стикерпаки, печатную продукцию, интернет-рекламу. Также являюсь векторным иллюстратором.
Портфолио
- Дизайн презентации21 просмотр
- Буклет и сертификат14 просмотров
- Информационная брошура17 просмотров
- Детская книга (Иллюстрирование и верстка)14 просмотров
- Hunger (концертное агенство)9 просмотров
- Fauner Jewellery10 просмотров
- ZooLand3 просмотра