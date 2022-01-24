Графический дизайнер и иллюстратор

Я специалист в сфере компьютерной графики и дизайна. Работаю с графическими программами

пять лет: разрабатываю корпоративный стиль, логотипы,

стикерпаки, печатную продукцию, интернет-рекламу. Также являюсь векторным иллюстратором.