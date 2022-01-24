VictoriaMiazko

Виктория Мязко VictoriaMiazko

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер и иллюстратор

Я специалист в сфере компьютерной графики и дизайна. Работаю с графическими программами

пять лет: разрабатываю корпоративный стиль, логотипы,

стикерпаки, печатную продукцию, интернет-рекламу. Также являюсь векторным иллюстратором.

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