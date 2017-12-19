All-99

Алексей Протасевич All-99

 
41 годБеларусь/Барановичи
6 лет на фриланс-бирже
Был
16 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Julia2018
Юлия 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
$12
10 баллов
3 года назад
Логотип
Спасибо за заказ.
Работа выполнена, результатом доволен.
Ответный отзыв
hardz
29 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Оптимизация скорости работы, исправление ошибок в html разметке кода.
Приятно работать с хорошими людьми! Спасибо за сотрудничество)
Сергей выполнил работу быстро и качественно. Отвечал на все задаваемые вопросы без задержек.
Ответный отзыв
Artyom-S
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
час назад
$147
10 баллов
5 лет назад
Изменение главной страницы сайта.
Оперативно принимались правки, исходники по необходимости давались молниеносно. Крайне рекомендую работать с Алексеем!
Работа выполнена хорошо. Все необходимые правки были внесены. Полученным результатом доволен.
Ответный отзыв
olegstd
Олег 
44 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
$99
10 баллов
6 лет назад
Настройка и анализ контекстной рекламы в яндексе и гугле. Тема -окна
Оплата вовремя, задачи понятны. Требуются результаты а не разговоры. Рекомендую однозначно
Выполнено качественно и гугл и яндекс, все запросы нужные. Спасибо за промокод.
Ответный отзыв
KimberLit
Михаил 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Оформление и наполнение двух страниц сайта
Спасибо за работу, оплата без задержек, буду рад сотрудничать снова.
Все сделано быстро и хорошо.
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