Добрый день, нужен логотип. Занимаемся производством алюминиевых конструкций и окон. название компании ООО "Алюминикс"
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день, нужно обновить контекстную рекламу в Яндексе и гугле. Тема рекламы окна.Контекстная реклама15 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо оптимизировать скорость работы сайта для мобильных устройств и пк, исправить ошибки в html разметке кода страниц. Сайт 7878.byHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно продвинуть сайт 7878.by Напишите перечень работ, которые вы будете выполнять, сколько будет стоить, и какие сроки, чтобы поднять сайт в топ Яндекса и Гугл среднечастотным запросам. Регион Беларусь.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно изменить структуру расположения блоков с информацией и наполнение главной страницы сайта. 7878.byHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо подобрать необходимые оптимальные запросы и настроить рекламу в яндексе и гугле. Реклама окна пвх.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо оформить две страницы сайта http://7878.by/okna-pvkh/okna-pvh-proplex.html ,http://7878.by/okna-pvkh/okna-pvh-kbe.html В оформлении должны присутствовать макеты окон со стоимостью, уникальное описание.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется разработать один большой баннер для главного слайдера сайта и три маленьких. Так же сделать 8 картинок указывающих название услуг. Сайт 7878.by.Баннеры18 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать сайт, внести изменения на главную страницу - заменить и настроить слайдеры, заменить иконки услуг. Убрать некоторые страницы из разделов, разработать и добавить новые. Сайт 7878.byВеб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработка дизайна рекламной листовки (флаер) а6 формат, тематика окна, ремонт балконов.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Настройка сайта для чтения на мобильных устройствах, не корректно отображается, настройка и дизайн слайдеров на главной странице, изменение рисунков указания услуг, редактирование меню. Сайт 7878.byHTML-верстка9 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/anastasia_kaas/portfolio/verstka-poligrafii-10/vizitka-okna-1667439/]Пример работы[/url]Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт6 лет назад