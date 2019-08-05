Осторожно, крутой дизайн! Пока другие обещают, я делаю!

Все мои силы направлены на поиск крутых идей!

Я хочу разрабатывать и развивать проекты, а не штамповать конвейером. Видимо именно и благодаря этому, заказчики возвращаются ко мне.

Как построены все процессы:

-Если мы не сходимся по цене, то мы не работаем.

-Не начинаем работу с неизвестным проектом. Чтобы выдать хороший результат, нужно углубиться во все процессы.

Дизайн делается для посетителей, а не для вас. Я учту ваши пожелания если они не будут конфликтовать с логикой работы сайта построения. Доверьтесь профессионалу.

-На этапе изучения нужно ваше внимание к проекту. Каждый проект индивидуален, имеет свои тонкости. И всегда нужно знание человека который работает непосредственно в той или иной сфере.

Делайте дизайн любой сложности.

-Работаем только по предоплате.

Используем:

- Design: Photoshop, Figma, Sketch

- Frontend: HTML, CSS, Sass & Scss, Bootstrap, JS

- Backend: CMS Wordpress

Время работы:

24/7 Львов

Мы подстраиваемся под своих иностранных заказчиков, поэтому время для обсуждений 24 \ 7.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Карта ПриватБанк.

WebMoney (WMZ, WMR).

Яндекс деньги.

Qiwi Wallet

Payoneer

Безналичный расчет

Контакты:

Email - [email protected], [email protected]

Skype - Maryan Lisovskyi

Viber: +380632793641

Tel: +380632793641