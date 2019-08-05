Все мои силы направлены на поиск крутых идей!
Я хочу разрабатывать и развивать проекты, а не штамповать конвейером. Видимо именно и благодаря этому, заказчики возвращаются ко мне.
Как построены все процессы:
-Если мы не сходимся по цене, то мы не работаем.
-Не начинаем работу с неизвестным проектом. Чтобы выдать хороший результат, нужно углубиться во все процессы.
Дизайн делается для посетителей, а не для вас. Я учту ваши пожелания если они не будут конфликтовать с логикой работы сайта построения. Доверьтесь профессионалу.
-На этапе изучения нужно ваше внимание к проекту. Каждый проект индивидуален, имеет свои тонкости. И всегда нужно знание человека который работает непосредственно в той или иной сфере.
Делайте дизайн любой сложности.
-Работаем только по предоплате.
Используем:
- Design: Photoshop, Figma, Sketch
- Frontend: HTML, CSS, Sass & Scss, Bootstrap, JS
- Backend: CMS Wordpress
Время работы:
24/7 Львов
Мы подстраиваемся под своих иностранных заказчиков, поэтому время для обсуждений 24 \ 7.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
Карта ПриватБанк.
WebMoney (WMZ, WMR).
Яндекс деньги.
Qiwi Wallet
Payoneer
Безналичный расчет
Контакты:
Email - [email protected], [email protected]
Skype - Maryan Lisovskyi
Viber: +380632793641
Tel: +380632793641
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