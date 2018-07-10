Перерисовать в вектор 50 картинок + экспорт в svg

Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок151 просмотр
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Нужно перерисовать в вектор 50 картинок, поменять цвет заливки и экспортировать в svg.

Хорошо заплатим.

Пример картинки прикладываю к проекту.

6 лет назад
morgan_spb
Виталий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
CREOLIT
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$1
2 дня
Отличный исполнитель!
Отличный заказчик, рекомендую.