Отрисовать в векторе

Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки142 просмотра
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Здравствуйте,  

Нужно отрисовать в векторе написание.  

(шрифта нет к сожалению) 

Отрисовать точно на уровне нюансов линий.  

Сообщите, пожалуйста цену.  

Оплата в WMR.

6 лет назад
oia
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад