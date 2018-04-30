Необходимо сделать принт на футболку.Принт будет состоять из двух частей:а) лицо известного футболиста (или футболист) целиком в трафаретном исполнении б) надпись на майке

Главный пример - в прикрепленных картинках (живое фото).Такая конструкция (справа - изображение, слева текст) необязательна. Готов рассмотреть различные варианты - ваших предложений. Если есть идея, как сделать по-ругому - будем рады рассмотреть.

Сейчас необходимо нарисовать одну футболку.

Футболка - голубого цвета, картинка и текст - черным.

Картинка - Месси.

Текст:

ARGENTINA (заглавными буквами)

We Believe. (с новой строки)

Шрифт для текста - на ваш выбор.

Ниже еще примеры (те, которые нравятся - как можно расположить картинку и текст и как оформить футболку):