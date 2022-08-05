Задача заключается в разработке фирменного стиля для типографии Яркая полоса, включая создание визиток, буклетов, ручек, пакетов и другой полиграфической продукции. Основой для дизайна будет существующий логотип. Необходимо подготовить двустороннюю визитку, пакет, ручки, блокноты, евро буклеты, брошюры на 8 полос, папки, листовки, конверт, а также дизайн для футболок и толстовок. Также требуется разработка вывески и стикерпак.