Требуется отрисовать простой логотип в векторе с использованием 6 цветов. Логотип должен включать черную иконку it case, зеленую it electro, желтую it Sabab, синюю it pay, красную it style, фиолетовую it tv и серую it book. На выходе нужны файлы в векторе и PNG в хорошем качестве.