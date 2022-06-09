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$25
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт2 заявки286 просмотров

Прошерстить на сайте clutch.co все европейские компании включая UK и найти агентство, которое может сделать с нуля бренд автозапчастей.

Под созданием бренда понимается позиционирование на рынке, посыл, история, ценности и всеобъемлющая стратегия бренда, создание логотипа, бренд-бука, упаковки, рекламных материалов (онлайн и печатных).

Хороший пример классного бренда:

https://www.powerstop.com

https://www.meyle.com

На выходе - эксель с агентствами и ссылками на их портфолио на конкретные релевантные работы.

3 года назад
guest_16572007454226
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Станислав
 
33 года
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Был
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Даниил
 
21 год
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Был
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3 года назад

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