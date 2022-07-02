Требуется оформление продающего PDF файла в соответствии с фирменным стилем и цветовой гаммой бренда. Цвета будут предоставлены отдельно. Обеспечить привлекательный и профессиональный дизайн.
Бренд бук для онлайн школы ресторанного менеджмента и сервиса.
Необходимо разработать бренд бук для онлайн школы ресторанного менеджмента и сервиса. Необходимо лого, фирменный стиль, айдентика, шрифтовая пара, фирменный стиль.
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