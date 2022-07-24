Требуется разработать запоминающийся дизайн для бейсболки с использованием фирменных элементов. Исполнитель должен представить варианты в трех цветах: желтый, красный и зеленый. Обязательно наличие связи не менее 6 часов в день и работа до полного утверждения дизайна.
Фирменный стиль типографии Яркая полоса!
Создать фирменный стиль типографии, брендинг. Визитки, буклеты, ручки, пакеты и прочая полиграфическая продукция.
В фирменном стиле отталкиваемся от логотипа, который у нас уже есть.
Визитка - двусторонняя
Пакет
Ручки
Блокноты
ЕвроБуклеты
Брошюры на 8 полос,
Папки
Листовки
Конверт
Футболка
Толстовка
Табличка-вывеска и табличка с временем работы
Стикерпак
Заявки фрилансеров
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