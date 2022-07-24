Фирменный стиль типографии Яркая полоса!

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт29 заявок616 просмотров

Создать фирменный стиль типографии, брендинг. Визитки, буклеты, ручки, пакеты и прочая полиграфическая продукция.

В фирменном стиле отталкиваемся от логотипа, который у нас уже есть.

Визитка - двусторонняя

Пакет

Ручки

Блокноты

ЕвроБуклеты

Брошюры на 8 полос,

Папки

Листовки

Конверт

Футболка

Толстовка

Табличка-вывеска и табличка с временем работы

Стикерпак

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