Фирменный логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен14 заявок269 просмотров

Необходимо разработать фирменный логотип компании - продажа металлорежущего инструмента и станочной оснастки.

3 года назад
guest_16564129771243
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$25
3 дня
Escrow
Спасибо за проделанную работу! Много предложенных вариантов, хорошая коммуникация - доработки, пожелания, помощь в адаптации, сроки. Будем делать второй!
Отличный заказчик, быстрая оплата, продолжаем работу и дальше. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Демид
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
3 года назад
Андрей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 часа назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Фирменный стиль
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
158 отзывов
3 года назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
60 отзывов
3 года назад
Николай
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
3 года назад
Марина
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
129 отзывов
3 года назад
Юрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 отзыва
3 года назад
Олександр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
78 отзывов
3 года назад
Игнат
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
3 года назад
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
ТОП-10
Фирменный стиль

  • Похожие заказы

  • Составить excel-файл со списком компаний по заданным параметрам

    $25

    Необходимо собрать список европейских агентств с сайта clutch.co, которые могут разработать бренд автозапчастей. Включить позиционирование, стратегию, логотип и рекламные материалы. На выходе предоставить Excel-документ с агентствами и ссылками на их портфолио с релевантными работами.

    Фирменный стиль2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Бренд бук для онлайн школы ресторанного менеджмента и сервиса.

    Требуется разработка бренд бука для онлайн школы ресторанного менеджмента и сервиса. Включает создание логотипа, фирменного стиля, айдентики и шрифтовой пары. Ожидаются уникальные и профессиональные решения, отражающие концепцию школы.

    Фирменный стиль27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн PDF файла

    Требуется оформление продающего PDF файла в соответствии с фирменным стилем и цветовой гаммой бренда. Цвета будут предоставлены отдельно. Обеспечить привлекательный и профессиональный дизайн.

    Фирменный стиль27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип и фирменный стиль табака для кальяна

    Ищется дизайнер для разработки логотипа и фирменного стиля табака для кальяна. Проект срочный, требуется предоставить первые результаты до 1 июля. В ответе укажите примеры работ и пожелания по бюджету.

    Фирменный стиль19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Составить коммерческое предложение

    Необходимо визуально оформить коммерческое предложение для компании, занимающейся привлечением клиентов. Оформить кейсы и подготовить текст с акцентом на копирайтинг, чтобы предложение продавало услуги и способствовало организации встреч или звонков с менеджером. Опыт в создании коммерческих предложений обязателен.

    Фирменный стиль3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Графический дизайн для соц сетей и таргета

    Ищется графический дизайнер для создания фирменного стиля для соцсетей и таргетированной рекламы международного агентства недвижимости. Необходимо разработать 5-10 шаблонов с местом для фото и заголовка, а также 5-10 инфографиков в месяц. Стиль должен быть формальным, современным и премиум.

    Фирменный стиль9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать логотип и фирменный стиль

    Требуется разработать логотип и фирменный стиль на его основе. Необходимо создать фирменный цвет и шрифт, а также подготовить визитку, фирменный бланк, конверт и брошюру на дверную ручку. Исходные файлы ожидаются по завершении работы.

    Фирменный стиль3 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Бренд имя и упаковка

    Разработайте уникальное бренд имя, логотип и дизайн упаковки. Задача включает создание фирменного стиля, который отразит индивидуальность продукта и привлечет внимание целевой аудитории.

    Фирменный стиль2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать фирменный стиль для строительной компании

    Требуется разработка фирменного стиля для компании, занимающейся ремонтом и строительством квартир и загородных домов. Включает создание логотипа, подбор шрифтов и дизайн визиток. Обеспечьте уникальность и соответствие концепции компании.

    Фирменный стиль31 заявка
    Закрыт
    3 года назад