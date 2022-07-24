Брендинг кепки и авто

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт5 заявок501 просмотр

Здравствуйте , необходимо разработать стильный , запоминающийся дизайн с нашими фирменными элементами .

Конкретно : Дизайн брендингу кепки (бейсболка).

Исполнителя выбираю в течении часа .

Работать нужно до полного нашего утверждения . Быть на связи не менее 6 часов в день .

Примеры того, что нравится :

https://images.app.goo.gl/pLqu7FNyw25L3xwHA

https://images.app.goo.gl/AMuvehjGybZmCPYB7

Должно быть представлено 3 цвета кепок 

Жёлтый , красный , зелёный 

3 года назад
a-luxkz
Иван 
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