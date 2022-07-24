Необходимо отрисовать простой логотип в векторе в 5 цветах

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт28 заявок563 просмотра

Необходимо отрисовать простой логотип в векторе в 6 цветах: 

1. Основная иконка чёрная it case (как на фото иконка и слова it case) 

2. Зелёная иконка электромобиль it electro

3. Желтая it Sabab

4. Синий it pay

5. Красный it style

6. Фиолетовый it tv

7. Серый it book 

На выходе необходимо получить файл в векторе+PNG в хорошем качестве.

3 года назад
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