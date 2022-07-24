Требуется разработать фирменный логотип для компании, специализирующейся на продаже металлорежущего инструмента и станочной оснастки. Логотип должен отражать специфику бизнеса и создавать узнаваемый стиль.
Необходимо отрисовать простой логотип в векторе в 5 цветах
Необходимо отрисовать простой логотип в векторе в 6 цветах:
1. Основная иконка чёрная it case (как на фото иконка и слова it case)
2. Зелёная иконка электромобиль it electro
3. Желтая it Sabab
4. Синий it pay
5. Красный it style
6. Фиолетовый it tv
7. Серый it book
На выходе необходимо получить файл в векторе+PNG в хорошем качестве.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль1 исполнительЗавершен3 года назад
- $25
Необходимо собрать список европейских агентств с сайта clutch.co, которые могут разработать бренд автозапчастей. Включить позиционирование, стратегию, логотип и рекламные материалы. На выходе предоставить Excel-документ с агентствами и ссылками на их портфолио с релевантными работами.Фирменный стиль2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка бренд бука для онлайн школы ресторанного менеджмента и сервиса. Включает создание логотипа, фирменного стиля, айдентики и шрифтовой пары. Ожидаются уникальные и профессиональные решения, отражающие концепцию школы.Фирменный стиль27 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется оформление продающего PDF файла в соответствии с фирменным стилем и цветовой гаммой бренда. Цвета будут предоставлены отдельно. Обеспечить привлекательный и профессиональный дизайн.Фирменный стиль27 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется дизайнер для разработки логотипа и фирменного стиля табака для кальяна. Проект срочный, требуется предоставить первые результаты до 1 июля. В ответе укажите примеры работ и пожелания по бюджету.Фирменный стиль19 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо визуально оформить коммерческое предложение для компании, занимающейся привлечением клиентов. Оформить кейсы и подготовить текст с акцентом на копирайтинг, чтобы предложение продавало услуги и способствовало организации встреч или звонков с менеджером. Опыт в создании коммерческих предложений обязателен.Фирменный стиль3 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется графический дизайнер для создания фирменного стиля для соцсетей и таргетированной рекламы международного агентства недвижимости. Необходимо разработать 5-10 шаблонов с местом для фото и заголовка, а также 5-10 инфографиков в месяц. Стиль должен быть формальным, современным и премиум.Фирменный стиль9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать логотип и фирменный стиль на его основе. Необходимо создать фирменный цвет и шрифт, а также подготовить визитку, фирменный бланк, конверт и брошюру на дверную ручку. Исходные файлы ожидаются по завершении работы.Фирменный стиль3 исполнителяЗавершен3 года назад
Разработайте уникальное бренд имя, логотип и дизайн упаковки. Задача включает создание фирменного стиля, который отразит индивидуальность продукта и привлечет внимание целевой аудитории.Фирменный стиль2 заявкиЗакрыт3 года назад