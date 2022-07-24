Ищется графический дизайнер для создания фирменного стиля для соцсетей и таргетированной рекламы международного агентства недвижимости. Необходимо разработать 5-10 шаблонов с местом для фото и заголовка, а также 5-10 инфографиков в месяц. Стиль должен быть формальным, современным и премиум.