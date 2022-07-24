Задача заключается в разработке фирменного стиля для типографии Яркая полоса, включая создание визиток, буклетов, ручек, пакетов и другой полиграфической продукции. Основой для дизайна будет существующий логотип. Необходимо подготовить двустороннюю визитку, пакет, ручки, блокноты, евро буклеты, брошюры на 8 полос, папки, листовки, конверт, а также дизайн для футболок и толстовок. Также требуется разработка вывески и стикерпак.
Оформить Инстаграм по дизайну интерьера
Нужно красиво сделать Инстаграм по дизайну интерьера, придумать контент связь и стилистически оформить около 10 публикаций
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