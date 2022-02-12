Макет бирки

Есть логотип детского центра. Хотим сделать световую вывеску. Изготовитель вывесок попросил макет. Когда мы отослали ему логотип (просто буквы) - изготовитель сказал, что вывеска будет нечитабельной, и что макет выглядит иначе. Как? Очень надеюсь, что ...
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Нужно сделать лицевую сторону бирки, размер 40мм на 90мм
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