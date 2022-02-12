Макет бирки

Наружная рекламаЗавершен9 заявок592 просмотра
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Нужно сделать лицевую сторону бирки, размер 40мм на 90мм 

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2 года назад
miya_q
Елена 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
s_filimonova
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
13 дней назад
2 года назад
$9
1 день
RUB
София быстро справилась с поставленной задачей на отлично
Елена четко поставила задачу и вовремя внесла оплату! Рекомендую этого заказчика)
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