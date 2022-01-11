Отрисовать макет световой вывески

Есть логотип детского центра. Хотим сделать световую вывеску. Изготовитель вывесок попросил макет. Когда мы отослали ему логотип (просто буквы) - изготовитель сказал, что вывеска будет нечитабельной, и что макет выглядит иначе. Как? Очень надеюсь, что если вы беретесь за эту работу, то вы знаете.

Лого во вложении.