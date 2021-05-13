Дизайн торговой точки

Требуется брендово оформить торговую точку продаж. На руках есть только ГОТОВЫЙ логотип больше ничего нет! Точка продаж в торговом центре из пластиковых конструкций, выглядит примерно вот так: https://www.glasstroy.ru/sites/default/files/333_2.jpg

Задача оформить внешнюю часть и внутреннюю офисную. Предложите цены, варианты, сроки, что будет входить, исполнителю пришлю логотип. Исполнителю также возможно будет предложено оформить фирменную айдентику