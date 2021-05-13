Добрый день. Есть задание по разработке логотипа + тематический паттерн (елементы брендинга) + фирменный стиль для компании, пример - https://www.pinterest.com/pin/613334043005636770/ Задание прикрепил к проекту. Оцените пожалуйста по ...
Дизайн торговой точки
Требуется брендово оформить торговую точку продаж. На руках есть только ГОТОВЫЙ логотип больше ничего нет! Точка продаж в торговом центре из пластиковых конструкций, выглядит примерно вот так: https://www.glasstroy.ru/sites/default/files/333_2.jpg
Задача оформить внешнюю часть и внутреннюю офисную. Предложите цены, варианты, сроки, что будет входить, исполнителю пришлю логотип. Исполнителю также возможно будет предложено оформить фирменную айдентику
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль28 заявокЗакрыт4 года назад
- $225
Зарегистрирован в ЕС торговый знак GreeNext. Необходимо разработать логотип в цвете и в чернобелом варианте на светлом и тёмном фоне, с подложкой и без. Конечный продукт в AI формате. Предполагаются зеленоватые и синеватые оттенки, но ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте! Являюсь владельцем магазина. занимаюсь розничной продажей канцелярских товаров школа и офис (полный ассортимент) детской игрушкой от 0-10 лет надуваем шары гелием необходимо придумать назание, логотип, цветовые решения, банерФирменный стиль29 заявокЗакрыт4 года назад
Ищем дизайнеров. Есливы способны выполнить что либо из ниже перечисленного, то просьба откликнуться и прислать свое портфолио:1)дизайн дашборда2)дизайн макетов приглашений3)арты4)векторная графика5)разработка фирменного стиля для компаний6)разработка логотипов ля компаний7)разработка продающего дизайна упаковок для компаний8)дизайн баннеровФирменный стиль38 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу дизайнера на проект. На первой стадии нужно разработать корпю стиль, затем в плане ап и вебсайт визитка.Фирменный стиль20 заявокЗакрыт4 года назад
Создать визитку, автодруг37, авторазбор, ремонт, запчасти. Наполнить демо данными. Впечатление вау.Фирменный стильнет заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Есть логотип риэлторской фирмы. Необходимо разработать дизайн сайта и фирменный стиль компании. Всё должно быть очень профессионально и современно, требуется скурпулёзный, ответственный и опытный специалист, чтобы сделать наш проект лучше, чем у конкурентов ...Фирменный стиль24 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть наброски логотипа и цвета для клиники. Необходимо его отдизайнить. Также необходимо сделать: - Бланк - Визитка - Вывеска - Табличка на дверь Цена и сроки?Фирменный стиль40 заявокЗакрыт4 года назад
Название: "Обедин и партнеры" 1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Мы молодая компания, занимающаяся юридическим консалтингом — это правовые услуги, направленные на решение конкретных задач, а также консультирование ...Фирменный стиль1 исполнительЗакрыт4 года назад