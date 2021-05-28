Доработка фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт29 заявок1110 просмотров

Необходимо доработать логотип из предложенных идей

Желательно на белом фоне,

Цвета - темно-зеленый, пудровый, золото,

Чтоб вписывался в вертикальный прямоугольник с возможностью добавлять надпись снизу. Например: Коркино lake Ресторан, Коркино Lake Wedding и пр.

шрифты,

пропорции и пр. Возможно предложить свою идею.

Заказчик - загородный гостиничный комплекс - номера, коттеджи, активные развлечения, ресторан, банкеты (в основном свадьбы и корпоративы).

Требования - современный дизайн, читабельность наименования, 

Эскизы в Illustrator

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