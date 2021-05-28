Доработка фирменного стиля

Зарегистрирован в ЕС торговый знак GreeNext. Необходимо разработать логотип в цвете и в чернобелом варианте на светлом и тёмном фоне, с подложкой и без. Конечный продукт в AI формате. Предполагаются зеленоватые и синеватые оттенки, но ...