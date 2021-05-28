Требуется исполнитель, который имеет в своем портфолио определенное количество работ по созданию фирменного стиля. Для кого: Компания специализируется на спецодежде, средствах защиты, рабочей обуви, и слегка инструмент. Что есть: старый стиль, ...
Доработка фирменного стиля
Необходимо доработать логотип из предложенных идей
Желательно на белом фоне,
Цвета - темно-зеленый, пудровый, золото,
Чтоб вписывался в вертикальный прямоугольник с возможностью добавлять надпись снизу. Например: Коркино lake Ресторан, Коркино Lake Wedding и пр.
шрифты,
пропорции и пр. Возможно предложить свою идею.
Заказчик - загородный гостиничный комплекс - номера, коттеджи, активные развлечения, ресторан, банкеты (в основном свадьбы и корпоративы).
Требования - современный дизайн, читабельность наименования,
Эскизы в Illustrator
Заявки фрилансеров
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