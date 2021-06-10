Разработка логотипа и дизайн сайта-визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен11 заявок1157 просмотров

Необходимо создание логотипа и дизайн сайта-визитки в 3 экрана с адаптацией под мобильные устройства, детальное описание задачи прилагается. Просьба соискателей присылать заявки на выполнение сразу с обозначением срока и полной стоимости работ. Выбор исполнителя на основании портфолио.

4 года назад
promoman
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$250
14 дней
Крайне оперативное выполнение поставленной задачи с очень высоким качеством итоговой работы. Исполнитель рекомендован как профи, будем рады сотрудничать повторно!
Рад был посотрудничать. Рекомендую Александра. Четкая постановка задачи, моментальная оплата, хороший вкус.

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