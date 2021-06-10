Разработка логотипа и дизайн сайта-визитки

Добрый день! Есть логотип риэлторской фирмы. Необходимо разработать дизайн сайта и фирменный стиль компании. Всё должно быть очень профессионально и современно, требуется скурпулёзный, ответственный и опытный специалист, чтобы сделать наш проект лучше, чем у конкурентов ...