promoman

Александр Бродин promoman

 
38 летУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Отрисовать гербы семей из Игры Престолов

    Необходимо отрисовать в векторе герб каждой семьи: - Грейджой -Таргариены -Старки -Ланнистеры -Баратеоны Каждый герб отдельным файлом. Ниже каждого герба написать девиз семьи. Важно: все гербы должны быть в одной стилистике,а именно задний фон должен быть выполнен по примеру семьи Баратеон

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание продающего текста

    Во вложении файл с наименованиями и координатами локаций, для которых нужно придумать продающий текст. 1. Текст должен быть максимально понятный и эмоционально насыщенный, чтобы читающий по достоинству оценил локации и захотел туда приехать. 2. К ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Реализовать подборку промоматериалов

    На основании фото из прилагаемого архива сделать 2 подборки промо для рекламных кампаний в ФБ. В оформлении использовать цвета и стилистику как у сайта helirent.com.ua 1) формат 1000х1000 (для рекламных постов) - поверх фото наложить текстовые ...

    Рекламная кампания
    Баннеры31 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка логотипа и дизайн сайта-визитки

    Необходимо создание логотипа и дизайн сайта-визитки в 3 экрана с адаптацией под мобильные устройства, детальное описание задачи прилагается. Просьба соискателей присылать заявки на выполнение сразу с обозначением срока и полной стоимости работ. Выбор исполнителя на ...

    Дизайн сайтаСайт-визитка
    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • В шапке фирменного бланка поменять реквизиты

    Необходимо в шапке фирменного бланка заменить реквизиты на  ТОВ «ЛIД ТIМ» 65082, Україна, м. Одеса, вул. Пушкінська, буд 56 UA483287040000026007060900561 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 38018187 код банку 328704 Тел.: +380978181796

    Фирменный стиль19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подготовить праздничную открытку

    1. Прошу подготовить макет для поздравительной открытки для партнеров utarget, выполненной в фирменном стиле [url=https://utarget.pro/]https://utarget.pro/[/url]. Открытку прошу выполнить в нейтральных праздничных тонах без использования Деда мороза, оленей и проч. Можно выполнить в деловом современном стиле, используя геометрические ...

    Иллюстрации и Рисунки25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн промо-страницы

    Необходима отрисовка дизайна для промо-страницы в три скрола. Детали заказа и техзадиние, отправлю в личку выбранному исполнителю. Важно отрисовать максимально быстно, горят сроки. Цену готов обсуждать с исполнителем.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн сайта партнерской программы

    Необходимо  в сжатые сроки выполнить дизайн-проект для сайта партнерской программы. Логотип + заглавная + внутренние интерфейсы пользователей. Мокапы (макеты) предоставляются по запросу исполнителю после просмотра его портфолио. Бюджет и стоимость работ обсуждаются персонально после ознакомления с техзаданием. Ждем ...

    Дизайн сайтаМокап
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
2 года назад
Создание логотипа школы парашютных прыжков
Все отлично. Спасибо за проект. рекомендую
Очередной раз благодарность Антону за оперативную и качественную работу. В особенности за отзывчивость по итерациям с правками, которые не были согласованы при утверждении заказа.
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$250
10 баллов
3 года назад
Разработка логотипа и дизайн сайта-визитки
Рад был посотрудничать. Рекомендую Александра. Четкая постановка задачи, моментальная оплата, хороший вкус.
Крайне оперативное выполнение поставленной задачи с очень высоким качеством итоговой работы. Исполнитель рекомендован как профи, будем рады сотрудничать повторно!
Ответный отзыв
dmitriy-natoka
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$170
10 баллов
4 года назад
Отрисовка макета промо-страницы с адаптацей
Еще одно очень приятное сотрудничество с Александром. Только самые положительные впечатления. Четко поставлена задача, оперативная коммуникация по ходу выполнения заказа и очень быстрая оплата. Спасибо за проект! Обращайтесь, всегда рад помочь с дизайном :)
Сотрудничество в котором можно смело полагаться на экспертизу и профессионализм исполнителя. В очередной раз спасибо за качественную и оперативную работы.
Ответный отзыв
dmitriy-natoka
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$500
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта партнерской программы
Понятное ТЗ на проект с прототипами, постоянная связь и мгновенная оплата. Рекомендую Александра как очень хорошего заказчика с которым приятно и комфортно работать. Спасибо за интересный и творческий проект, рад сотрудничеству в будущем :)
Отличный щисполнитель! Все в срок и без лишних итераций
Ответный отзыв