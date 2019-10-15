Необходимо отрисовать в векторе герб каждой семьи: - Грейджой -Таргариены -Старки -Ланнистеры -Баратеоны Каждый герб отдельным файлом. Ниже каждого герба написать девиз семьи. Важно: все гербы должны быть в одной стилистике,а именно задний фон должен быть выполнен по примеру семьи Баратеон
- Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо отрисовать логотип в векторе.2 цвета Lead - темно-фиолетовый (близко к черному) Team - голубойЛоготипы и Знаки55 заявокЗакрыт2 года назад
Во вложении файл с наименованиями и координатами локаций, для которых нужно придумать продающий текст. 1. Текст должен быть максимально понятный и эмоционально насыщенный, чтобы читающий по достоинству оценил локации и захотел туда приехать. 2. К ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт2 года назад
На основании фото из прилагаемого архива сделать 2 подборки промо для рекламных кампаний в ФБ. В оформлении использовать цвета и стилистику как у сайта helirent.com.ua 1) формат 1000х1000 (для рекламных постов) - поверх фото наложить текстовые ...Баннеры31 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо создание логотипа для школы парашютных прыжков и адаптация для печати. Детали заказа и пожелания, в личном общении.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо создание логотипа и дизайн сайта-визитки в 3 экрана с адаптацией под мобильные устройства, детальное описание задачи прилагается. Просьба соискателей присылать заявки на выполнение сразу с обозначением срока и полной стоимости работ. Выбор исполнителя на ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо в шапке фирменного бланка заменить реквизиты на ТОВ «ЛIД ТIМ» 65082, Україна, м. Одеса, вул. Пушкінська, буд 56 UA483287040000026007060900561 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 38018187 код банку 328704 Тел.: +380978181796Фирменный стиль19 заявокЗакрыт3 года назад
1. Прошу подготовить макет для поздравительной открытки для партнеров utarget, выполненной в фирменном стиле [url=https://utarget.pro/]https://utarget.pro/[/url]. Открытку прошу выполнить в нейтральных праздничных тонах без использования Деда мороза, оленей и проч. Можно выполнить в деловом современном стиле, используя геометрические ...Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт3 года назад
Во вложении архив с постерами, которые необходимо сделать согласно следующим параметрам: [list][*]размер - и 50х80[*]цветовая модель - cmyk[*]разрешение - 300 точек на дюйм[*]формат - tif[/list]Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходима отрисовка дизайна промо-странички в 4 экрана с адаптацией под мобильные устройства. Детали техзадания в лс.Завершен4 года назад
Необходима отрисовка дизайна для промо-страницы в три скрола. Детали заказа и техзадиние, отправлю в личку выбранному исполнителю. Важно отрисовать максимально быстно, горят сроки. Цену готов обсуждать с исполнителем.Завершен4 года назад
Необходимо в сжатые сроки выполнить дизайн-проект для сайта партнерской программы. Логотип + заглавная + внутренние интерфейсы пользователей. Мокапы (макеты) предоставляются по запросу исполнителю после просмотра его портфолио. Бюджет и стоимость работ обсуждаются персонально после ознакомления с техзаданием. Ждем ...Завершен4 года назад