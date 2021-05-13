Требуется исполнитель, который имеет в своем портфолио определенное количество работ по созданию фирменного стиля. Для кого: Компания специализируется на спецодежде, средствах защиты, рабочей обуви, и слегка инструмент. Что есть: старый стиль, ...
Дизайн шаблона для карточки страны (аналоги - настольные игры)
Необходимо изготовить шаблон для карточки, в который мы будем добавлять в дальнейшем информацию для
каждой страны.
Передняя часть карточки состоит из 4 составляющих:
- Верхняя часть: Заголовок содержащий текст “stereotype of COUNTRY”. Слово COUNTRY будет меняться для каждой страны и является заголовком всей карточки (должно быть заметно с первого
взгляда). В правом верхнем углу логотип, который возможно будет выходить за
пределы карточки. Логотип вышлем.
- Средняя часть – изображение. Квадратное цветное изображение (оно будет разное для разных стран).
Это основная визуальная часть карточки. Изображение могут быть разных цветовых
гамм и стилей. Мы видим его без боковых рамок, но остаётся на усмотрение
дизайнера.
- Информационная плашка. В которой будет текстовое описание (одно или несколько слов) характеристики (типа
как «максимальная скорость», «количество людей на квадратный метр»), а в правой
значение этой характеристики. Количество слов может быть разное, но в среднем
3-6 слов. Количество характеристик – 3. Здесь нужно предусмотреть выделение
слова или числа (размером шрифта, цветом или подложкой). Т.е. будет выделяться
самая важная информация в характеристике.
- Нижняя плашка. Состоит из 2-х частей:
- герб и флаг страны слева
- Порядковый номер карточки. Справа код серии карточек («C & P») и порядковый номер карточки (от 1 до 3-х знаков) c указанием общего количества.
Задняя часть из 3 частей:
- Верхняя часть: Заголовок содержащий текст “real FACTS”. В левом верхнем углу логотип, который возможно будет выходить за пределы карточки, зеркально от передней части.
- Основная часть: 6-10 предложений/фактов про страну. Возможно, на какой-то подложке.
- Нижняя плашка. Аналогичная передней стороне или вообще отсутствует.
Стили дизайна (несколько примеров стиля который нам нравиться в приложении):
- 2D флэт дизайн, возможно стилизация под pop art.
- Фон карточки пастельный, что бы не отвлекал от изображения.
- Шрифты читабельные, информационные.
В приложении нарисованный нами черновик передней части и дизайн карточек который нам понравился.
Заявки фрилансеров
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