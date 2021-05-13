Дизайн шаблона для карточки страны (аналоги - настольные игры)

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт6 заявок499 просмотров

Необходимо изготовить шаблон для карточки, в который мы будем добавлять в дальнейшем информацию для

каждой страны.

Передняя часть карточки состоит из 4 составляющих:

- Верхняя часть: Заголовок содержащий текст “stereotype of COUNTRY”. Слово COUNTRY будет меняться для каждой страны и является заголовком всей карточки (должно быть заметно с первого

взгляда). В правом верхнем углу логотип, который возможно будет выходить за

пределы карточки. Логотип вышлем.

- Средняя часть – изображение. Квадратное цветное изображение (оно будет разное для разных стран).

Это основная визуальная часть карточки. Изображение могут быть разных цветовых

гамм и стилей. Мы видим его без боковых рамок, но остаётся на усмотрение

дизайнера.

- Информационная плашка. В которой будет текстовое описание (одно или несколько слов) характеристики (типа

как «максимальная скорость», «количество людей на квадратный метр»), а в правой

значение этой характеристики. Количество слов может быть разное, но в среднем

3-6 слов. Количество характеристик – 3. Здесь нужно предусмотреть выделение

слова или числа (размером шрифта, цветом или подложкой). Т.е. будет выделяться

самая важная информация в характеристике.

- Нижняя плашка. Состоит из 2-х частей:

- герб и флаг страны слева

- Порядковый номер карточки. Справа код серии карточек («C & P») и порядковый номер карточки (от 1 до 3-х знаков) c указанием общего количества.

Задняя часть из 3 частей:

- Верхняя часть: Заголовок содержащий текст “real FACTS”. В левом верхнем углу логотип, который возможно будет выходить за пределы карточки, зеркально от передней части.

- Основная часть: 6-10 предложений/фактов про страну. Возможно, на какой-то подложке.

- Нижняя плашка. Аналогичная передней стороне или вообще отсутствует.

Стили дизайна (несколько примеров стиля который нам нравиться в приложении):

- 2D флэт дизайн, возможно стилизация под pop art.

- Фон карточки пастельный, что бы не отвлекал от изображения.

- Шрифты читабельные, информационные.

В приложении нарисованный нами черновик передней части и дизайн карточек который нам понравился.

4 года назад
stereotypefight
Ричард 
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