stereotypefight

Необходимо изготовить шаблон для карточки, в который мы будем добавлять в дальнейшем информацию для каждой страны. Передняя часть карточки состоит из 4 составляющих: - Верхняя часть: Заголовок содержащий текст “stereotype ...
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- Фирменный стиль6 заявокЗакрыт4 года назад
Дизайн карточки страны как в настольных играх (бейсбольная, машинки). Передняя часть карточки состоит из 4 составляющих: - Верхняя часть: Заголовок содержащий текст “My COUNTRY is not like ...Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт4 года назад
Логотип для проекта Проект высмеивает стереотипное мышление и разрушает сложившиеся стереотипы. Проект информационно-социальный для международного рынка. Идея логотипа – мы защищаем землю от стереотипов. И как ирония самые стереотипные изображения. ...Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужна картинка по нашему скетчу и описанию. Уровень проработки как в приложенных работах. Важные детали более проработаны,остальное просто чтобы обозначить. Стиль – комиксно-мультяшный, несколько примеров работ, которые нам нравятся в приложении. ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт4 года назад