stereotypefight

Нужна картинка по нашему скетчу и описанию. Уровень проработки как в приложенных работах. Важные детали более проработаны,остальное просто чтобы обозначить. Стиль – комиксно-мультяшный, несколько примеров работ, которые нам нравятся в приложении. ...