Логотип и фирменный стиль (товары для детей)

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Закрыт24 заявки512 просмотров

Здравствуйте.Необходимо разработать логотип и фирменный стиль (дальнейшая разработка упаковки) для торговой компании (детские товары). Продажи в России и Европе, ЦА мамы 25-35 лет. 

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