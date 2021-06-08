Необходимо доработать логотип из предложенных идей Желательно на белом фоне, Цвета - темно-зеленый, пудровый, золото, Чтоб вписывался в вертикальный прямоугольник с возможностью добавлять надпись снизу. Например: Коркино lake Ресторан, Коркино Lake ...
Иллюстратор для создания логотипа
Разработка прототипа логотипа, умение работы с вектором. Опыт разработки фирменного стиля. Прикрепляйте кейсы и портфолио.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль29 заявокЗакрыт4 года назад
Тематическая визитка в стиле КП компании.Завершен4 года назад
Добрый день. Нужно подготовить фирменный бланк, у нас есть только логотип.Завершен4 года назад
Создать презентацию/рекламный флаер для 2х компаний http://cso-zvezda.ru/ и http://totem-case.ru/ Есть пример и шаблоны которые можно использовать.Фирменный стиль19 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт по детской психологии основная целевая аудитория мамы с детьми от 0 до 15 лет. спокойный и лаконичный стиль название Modern Family и To momЗавершен4 года назад
- $15
Создать образ необычного кота (выражающий действие , !персонажа! кота или кошку , которой нравится мята, она с ней играет или по вашему видению и усмотрению) для кошачьей мяты. Если есть наброски карандашом или какие ...Фирменный стиль15 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте.Необходимо разработать логотип и фирменный стиль (дальнейшая разработка упаковки) для торговой компании (детские товары). Продажи в России и Европе, ЦА мамы 25-35 лет.Фирменный стиль24 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо составить креативное КП для цветочной компании. В приложении примеры и структура КП Текстовое наполнение предоставим в рамках выполнения заказа. Главное стиль, современное оформление, тренд, яркость. Легкий дизайн и разделение визуальными блоками.Завершен4 года назад
разработать логотип и фирменный бланк компанииФирменный стильнет заявокЗакрыт4 года назад