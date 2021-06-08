Иллюстратор для создания логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт27 заявок475 просмотров

Разработка прототипа логотипа, умение работы с вектором. Опыт разработки фирменного стиля. Прикрепляйте кейсы и портфолио.

4 года назад
SlivTima
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#1
Фирменный стиль
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