Создать презентацию/рекламный флаер

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт19 заявок576 просмотров

Создать презентацию/рекламный флаер для 2х компаний http://cso-zvezda.ru/ и http://totem-case.ru/

Есть пример и шаблоны которые можно использовать.

4 года назад
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