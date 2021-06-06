Требуется исполнитель, который имеет в своем портфолио определенное количество работ по созданию фирменного стиля. Для кого: Компания специализируется на спецодежде, средствах защиты, рабочей обуви, и слегка инструмент. Что есть: старый стиль, ...
Логотип и фирменный стиль
Сайт по детской психологии основная целевая аудитория мамы с детьми от 0 до 15 лет.
спокойный и лаконичный стиль
название Modern Family и To mom
Выбранный исполнитель
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