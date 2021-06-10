Дизайн визиток для цветочного бизнеса

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен1 заявка297 просмотров

Тематическая визитка в стиле КП компании.

4 года назад
Dreamer31
Роман 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$20
3 дня
Получились шикарные визитки. Как всегда довольны) Спасибо, Сергей!)
Работать одно удовольствие) Спасибо за заказ, буду рад новым проектам!)

Заявки фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад

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