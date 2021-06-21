Конкурс на создание логотипа. Салон Hi End аудиотехники

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен12 заявок1570 просмотров
#1$20
#2$20
#3$20

Конкурсное задание

Создать логотип, отражающий наше УТП и направленный на нашу ЦА

Мы выберем самую подходящую работу, и дизайнер, прошедший конкурс, получит задачу по созданию фирменного стиля, наружной вывески и дизайна сайта с полноценной оплатой.

Мы заинтересованы в максимально эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве.

Заказчик

Салон Hi End техники AudioCapital

Готовые решения для качественной музыки

Подробное ТЗ в приложенном PDF

Пожалуйста, внимательно изучите детали задания. В документе все подробно расписано

Оплата

1 место — $20 + заказ на создание фирменного стиля, наружной вывески и фирменного стиля (гонорар и сроки обсуждаются персонально с победителем)

2 место — $20

3 место — $20

Сроки

Работы принимаются до 19 июня включительно

4 года назад
audiocapital
Анна 
36 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Победители конкурса

Max_Dns
Максим 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
diooona
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Хорошая осознанная работа, пристальное внимание к запросу заказчика. Будем работать с этим дизайнером дальше
Анна отличный заказчик! Четкая и понятная постановка задачи.
Alex_Sinichkina
Александра 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Креативный подход к задаче, авторская идея, без штампов
Понятная постановка задачи и быстрая оплата, хоть я и не взяла первое место. Рекомендую!)

Заявки фрилансеров

Денис
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Владислав
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Max_Dns
Максим 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Артем
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Юлия
 
53 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
4 года назад
diooona
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Бекзат
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Alex_Sinichkina
Александра 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ольга
 
50 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Евгений
 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
28 отзывов
4 года назад