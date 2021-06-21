Конкурс на создание логотипа. Салон Hi End аудиотехники

# 1 — $ 20 # 2 — $ 20 # 3 — $ 20

Конкурсное задание

Создать логотип, отражающий наше УТП и направленный на нашу ЦА

Мы выберем самую подходящую работу, и дизайнер, прошедший конкурс, получит задачу по созданию фирменного стиля, наружной вывески и дизайна сайта с полноценной оплатой.

Мы заинтересованы в максимально эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве.

Заказчик

Салон Hi End техники AudioCapital

Готовые решения для качественной музыки

Подробное ТЗ в приложенном PDF

Пожалуйста, внимательно изучите детали задания. В документе все подробно расписано

Оплата

1 место — $20 + заказ на создание фирменного стиля, наружной вывески и фирменного стиля (гонорар и сроки обсуждаются персонально с победителем)

2 место — $20

3 место — $20

Сроки

Работы принимаются до 19 июня включительно