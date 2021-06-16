Логотип и брендбук

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
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Необходимо сделать для компании занимающейся продажей и перевозкой топлива (нефть, бензин, мазут и тд.) фирменный стиль (логотип, айдентика и брендбук)

Логотип должен отображать наименование и указывать на деятельность компании, быть уникальным и запоминающимся. 

Должна быть информация по используемым шрифтам и цветам.

Сделать фирменный стиль ( логотип и айдентика) на следующие носители

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