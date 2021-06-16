Здравствуйте. Я автор женских онлайн тренингов и ищу талантливого дизайнера, который поможет: 1. Логотип и фирменный стиль 2. Брендбук3. Креативы для рекламы на Facebook и Инстаграм4. Отредактировать мои презентации в соответствии с разработанным стилем 5. Дизайн Лэндингов Цена договорная. Предпочтение отдам кандидату с примерами работ и ...
Логотип и брендбук
Необходимо сделать для компании занимающейся продажей и перевозкой топлива (нефть, бензин, мазут и тд.) фирменный стиль (логотип, айдентика и брендбук)
Логотип должен отображать наименование и указывать на деятельность компании, быть уникальным и запоминающимся.
Должна быть информация по используемым шрифтам и цветам.
Сделать фирменный стиль ( логотип и айдентика) на следующие носители
Визитки
Шаблон Презентации
Бланки для документов
Ручки
Конверты
Заявки фрилансеров
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